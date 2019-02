Contenus, vie privée... : 5 conseils pour bien protéger vos enfants face aux dangers du numérique

Plus globalement, 90% parents interrogés sont conscients qu’il est de leur responsabilité d’assurer la sécurité des enfants en ligne. Mais pour cela, encore faut-il avoir les armes pour les protéger ? Cela commence par discuter avec eux de leur activité sur la toile et les mettre en garde. Pourtant, selon une autre étude d’AVG Online Security, seulement 38% des parents en France le font. Plus d’un sur dix reconnaît même ne pas vouloir le faire quand 7% aimeraient bien, mais se heurtent au refus de leur enfant. Pourtant, l’indépendance numérique de ces derniers n’est –fort logiquement- pas toujours bien orientée, et les plus jeunes ne sont pas à l’abri de se retrouver face à des contenus inadaptés, de se faire piéger ou de faire face à la violence digitale de certains camarades.





Alors que 2 parents sur 5 reconnaissent ne pas connaître les bons paramètres pour protéger les informations personnelles de leurs enfants, Google a édité un petit guide des bonnes pratiques de l’expérience numérique en famille. Des conseils utiles pour encadrer les premiers pas des enfants sur internet, mais aussi pour être capable d’anticiper des problèmes éventuels.

De nombreux outils existent ainsi pour protéger les enfants, que ce soit des logiciels de contrôle parental, des applis comme Xooloo ou Family Link qui permettent d’avoir un œil sur leur utilisation du smartphone, d’en définir des règles d’usage (temps, sites autorisés, etc.). De nouvelles fonctionnalités sur Android comme iOS donnent aussi désormais la possibilité de limiter l’utilisation quotidienne.





Il peut également être préférable de les orienter vers des services adaptés comme YouTube Kids (version pour les plus jeunes du réseau de partage de vidéos) ou sur le moteur de recherche Qwant Junior qui possède un environnement défini pour les plus jeunes, certifié sans contenu offensant.