Coronavirus : en Corée du Sud, les malades sont suivis à la trace et en temps réel sur Internet

Surtout, les données personnelles des personnes malades sont ensuite mises en ligne sur le site Internet coronamap et consultables par l'ensemble de la population. Il est ainsi possible de vérifier, en temps réel, où les porteurs se trouvent et où ils se déplacent. Les contaminés depuis moins de 24 heures sont représentés par un point rouge ; ceux qui le sont de 24 heures à 4 jours apparaissent en jaune tandis que ceux qui le sont depuis neuf jours sont visualisables en vert. "Ici, on trouve ça très rassurant car on sait qui est infecté, quand il l'a été, comment et par où la personne est passée, comment son cas a été géré, comment et où elle a été soignée" explique à TF1 Mélusine, une expatriée française.

Ces données de tracking sont recueillies avec les images de vidéo-surveillance, l'analyse des cartes bancaires ou des téléphones des malades : en cas de refus de partager de ces informations, les patients récalcitrants risquent jusqu’à 2 ans de prison ! Le système, étonnant pour une démocratie, suscite néanmoins peu de critiques en Corée en Sud où la vie a quasiment repris son cours normal.