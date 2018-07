Vidéo de décapitation, d'agressions sexuelles... une ancienne modératrice de Facebook raconte son calvaire

La jeune femme ne travaillait pas directement pour Facebook, mais pour un sous-traitant. L’entreprise Vertisystem, dont le rôle est d’analyser les contenus signalés par des utilisateurs et de déterminer s’ils respectent le règlement général du réseau social. Sarah Katz a explique à Business Insider avoir dû au préalable signer un document lui signifiant qu'elle verrait des images potentiellement dérangeantes. Ledit document précisait que celles et ceux qui ne le supportaient pas et souhaitaient arrêter devaient le "notifier rapidement" à l'entreprise. Elle explique qu'à force, elle a fini par devenir insensible à l'horreur.

Comme la plupart des réseaux sociaux, le site de Mark Zuckerberg contrôle les contenus a posteriori. Autrement dit, une fois que ceux-ci ont été publiés et signalés par les utilisateurs ou ses algorithmes. Cependant, le travail des modérateurs, même épaulé par des algorithmes censés identifier des contenus problématiques, s'avère de plus en plus complexe, à mesure qu'augmente le nombre de message, d'image ou de vidéo postés sur la plateforme. Dans un rapport publié en mai dernier, Facebook expliquait avoir passé au crible pas moins de 3,4 millions de posts, en l'espace de trois mois, soit 1,2 million de plus qu'entre octobre et fin décembre 2017.

Le quotidien britannique décrivait également les méthodes souvent déroutantes utilisées par le réseau social pour modérer les millions de contenus postés chaque jour. Parmi cette masse de fichiers, on y apprenait, par exemple, qu’une vidéo de mort violente, par exemple, ne doit pas toujours être supprimée. Si elle peut aider à nourrir un débat sur les maladies mentales, elle est acceptée sur le réseau social. Quant aux images montrant des faits de maltraitance à caractère non sexuel sur un enfant, elles peuvent également être tolérées, si elles ne glorifient pas de telles pratiques. A la suite de cette enquête, Facebook avait réagi en publiant un communiqué :