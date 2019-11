De plus en plus de cyberattaques contre des administrations

C'est un virus qu'aucun vaccin n'arrive encore à contrer. Il vise des mairies ou des administrations, dont les systèmes informatiques sont attaqués par des maîtres chanteurs, et qui demandent ensuite une rançon. Les enquêteurs s'arrachent souvent les cheveux en tentant de résoudre ces affaires. Et pour cause, les pirates savent parfaitement comment brouiller les pistes et devenir des fantômes inarrêtables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.