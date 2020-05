Déconfinement : un virus sous vidéosurveillance

En France, le port du masque est fortement recommandé. Il sera même obligatoire dans les transports en commun et les endroits très fréquentés comme les marchés. Pour veiller au respect de cette mesure et des autres règles de distanciation, les nouvelles technologies peuvent être un outil. À Cannes et en région parisienne, les caméras de surveillance dotées d'intelligence artificielle scrutent les personnes qui dérogent à la règle.



