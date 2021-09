Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera l'analyse des images par l'intelligence artificielle

Pour bien comprendre comment cela fonctionne : mettons-nous autour d’une table. Nous allons prendre en photo ce plat que nous avons commandé, des lasagnes et du saumon aux épinards. L'intelligence artificielle va analyser cette photo par ordinateur et la comparer à des milliers d’autres photos de plat. En quelques instants, vous allez avoir la recette exacte sur l’écran de votre smartphone.

Un autre exemple concerne le domaine des transports. Pour détecter la présence d'amiante ou non dans les essieux, la SNCF utilise déjà la reconnaissance d’image par intelligence artificielle. L’agent prend une photo de l’essieu en question, et grâce à une application de Data tj, une start-up française, il sait très rapidement s’il y a de l’amiante ou non. Plus besoin de démonter tout le wagon.