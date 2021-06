Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la cuisine du futur

Pour cela, il faudra charger des cartouches d'aliments sous forme de pâtes, de gel ou de poudre. Et si vous voulez réaliser un gâteau d'anniversaire, vous pourrez charger de la farine, des œufs, du chocolat et du beurre. Pour la réalisation du gâteau, la cuisson est assurée par l'imprimante 3D grâce à deux lasers. Un premier va cuire en profondeur et un second se chargera de brunir en surface.