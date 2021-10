Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera la télévision du futur

Si vous voulez mettre le programme en pause, par exemple, il faut faire deux choses : d'abord, regarder l'icône correspondante au bord de l'écran et en même temps, vous devez penser "Je veux faire une pause". Grâce à ces deux actions, le cerveau émet une sorte de signal qui se mesure et que le capteur va comprendre. Il envoie alors l'ordre à la télévision de s'arrêter. Vous venez de la contrôler par la force de votre pensée. Et le cerveau va émettre un signal différent, par exemple, si vous voulez baisser le volume, changer de chaîne, le capteur va comprendre tous ces signaux. Et tout ça n'est pas illusoire, c'est une start-up française qui a mis au point le système.