Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le bureau du futur ?

Tout se déplacera facilement, les cloisons, les purificateurs d'air au-dessus. À la fin de la journée, les bureaux et les espaces seront automatiquement désinfectés. À l'intérieur des locaux, les portes s'ouvriront automatiquement, et la commande vocale deviendra la norme notamment pour la machine à café et pour régler l'intensité de la lumière. Les espaces extérieurs, eux, deviendront des espaces de travail avec des bureaux et même des salles de réunion en plein air.