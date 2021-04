Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le jardin du futur

Si vous avez le vertige et que vous préférez rester au sol, direction Abou Dabi pour découvrir ce jardin oasis. On est toujours en extérieur et il fait 50° C, mais vous pourrez vous y balader au frais, grâce aux grandes structures entre les arbres. Elles sont équipées de panneaux solaires. Avec l'énergie qu'elles produisent, elles diffusent une brume très fraîche, qui fait chuter la température de 20 °C. Une sorte de microclimat qui permettra pendant les canicules de garder des terrasses en extérieur sous les arbres, plutôt dans des lieux confinés et climatisés.