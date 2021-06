Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les techniques et outils agricoles de demain

Actuellement, les agriculteurs disposent de beaucoup d’outils pour surveiller leurs cultures. D’abord, ils ont les stations météo les plus sophistiquées pour suivre la température à tous les niveaux : dans le sol, avec l’humidité également ou encore l’ensoleillement et même les quantités de pluies avec un historique.

Puis, ils disposent d’images satellites de plus en plus précises permettant de retrouver les zones où il y a un peu trop d’humidité ou à l’inverse, où il y a des zones un petit peu sèches dans un même champ. On va pouvoir être plus précis comme cela sur les traitements. Avec leur smartphone, ils vont prendre une photo de leur plant qui va être envoyé dans un système expert pouvant leur dire exactement dans quel état il est, s’il faut le traiter ou pas, s’il est trop humide.

Toutes ces informations vont être regroupées dans un ordinateur et avec l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir prendre les bonnes décisions. Ces décisions vont être envoyées automatiquement à une machine pilotée par satellite, par un système de GPS ou de vidéo pour pouvoir suivre le champ de manière très précise et même éviter tous les obstacles.

Lorsque le développement de la culture se fait, on va pouvoir la traiter de manière très très juste. Parce qu’on va savoir à tout moment s’il faut mettre un peu plus d’eau ou un peu plus de traitement. Cela va être très efficace car on va pouvoir diminuer de 50% la consommation en eau ou en produits. Au moment de la récolte ou la moisson, la machine va choisir toute seule le bon moment et le bon dosage pour optimiser le rendement.