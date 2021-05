Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les exosquelettes

Fabriquée en aluminium, l'armature ne pèse que 5,5 kilogrammes. Elle est enfilée par-dessus les vêtements et accompagnera son utilisateur dans tout un tas de mouvements. Si vous travaillez par exemple dans un garage et que vous devez réparer une voiture qui est surélevée, l'exosquelette maintiendra vos bras vers le haut et votre nuque en arrière. Vous pouvez rester dans cette position quatre fois plus longtemps sans vous fatiguer.