Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les pharmacies

À l'avenir, les écrans digitaux vont remplacer les rayons de nos pharmaciens. Ils seront là pour soumettre aux clients un questionnaire fourni. En effet, plus vous leur donnerez des informations, plus l'intelligence artificielle derrière ces écrans saura trouver les médicaments dont vous aurez besoin. Il suffira ensuite d'aller les récupérer au comptoir.

Pour les cas plus sérieux, votre pharmacien pourra vous recevoir dans des espaces de confidentialité et vous faire passer des examens pour détecter par exemple une maladie infectieuse ou un mélanome. Il pourra aussi délivrer des ordonnances pour des maladies chroniques comme le cholestérol par exemple.

Cette révolution technologique va commencer bien avant, chez nous, plus précisément dans notre salle de bain. Ce dernier va se transformer en un mini-laboratoire d'analyse. De nos jours, on y retrouve déjà un miroir connecté capable de prendre la température. À l'avenir, cet outil pourra faire beaucoup plus et nous vous parlons de ces futures fonctionnalités dans la vidéo ci-dessus.