Découvrez, en 3D, à quoi ressembleront les vêtements du futur

En amont, les chercheurs essaient aussi de rendre la fabrication des vêtements plus vertueuse. Ils travaillent notamment matériaux. "Demain, on va se tourner de plus en plus vers des fibres plus écologiques. Par exemple, on peut faire du cuire avec de l'ananas, de la pomme ou encore du raisin", indique notre journaliste. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.