Découvrez, en 3D, comment utiliser la température du sous-sol pour produire de la chaleur ou de l'électricité

Demain, comment exploiter les ressources du sous-sol en vue de produire de la chaleur ou de l’électricité ? Louis Bodin vous présente, en 3D, les innovations majeures à venir.

La température du sous-sol varie selon les endroits, mais aussi en fonction de la profondeur à laquelle on se situe : plus on descend plus bas, plus la température est élevée. Elle va en moyenne monter de 4°C tous les 100 mètres. Ce qui intéresse beaucoup les ingénieurs.

Mais, il y a quelques exceptions à la règle, c'est-à-dire des endroits beaucoup plus favorables où la température dépasse la moyenne en descendant en profondeur. C'est le cas en Alsace où elle va jusqu'à 10°C tous les 100 mètres. Nous allons choisir ces endroits pour pratiquer plusieurs technologies. Celle que l'on connaît le plus est celle que l'on adopte dans les maisons individuelles.

À 2 km de profondeur, on va chercher des nappes d'eau chaude que l'on va faire remonter à la surface. Une eau à 90°C pour alimenter non plus une maison, mais peut-être des quartiers ou encore une ville en chauffage.

Nous descendons encore et nous nous arrêtons à 5 km de profondeur où déjà la température de la roche est de 200°C. On va injecter de l'eau à travers une canalisation. Elle va traverser cette roche très chaude. Comme il fait 200°C, l'eau va bouillir, se transformer en vapeur. On va la remonter à travers un autre tuyau pour alimenter avec une très forte pression, des tribunes pour fabriquer par exemple de l'électricité.

À l'avenir, les techniciens vont essayer de monter la pression et améliorer en conséquence le rendement pour fabriquer une électricité un peu plus vertueuse. Évidemment pour cela, il faut choisir les meilleurs endroits. En France par exemple, ça pourra être en Alsace ou en Guadeloupe.