Demain, des publicités ciblées à la télévision grâce à l'intelligence artificielle

LE WE 20H

Deux foyers tombent habituellement sur des publicités identiques en regardant la même chaîne de télévision aux mêmes horaires. Dans le courant de l'année 2020, ils pourront avoir des publicités différentes selon leur profil ou encore celles qui sont diffusées uniquement dans leur ville. Comment est-ce possible ? Comment une télévision peut-elle savoir ce qui intéresse ses propriétaires ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.