Demain en 3D : à la découverte d'Oceanix, un prototype de la ville du futur de l'ONU

Dans ce tout nouveau modèle de ville, les immeubles ne montent pas très haut, seulement entre quatre et sept étages pour limiter la prise au vent et donc, mieux résister aux tempêtes. Sur place, on trouve tout ce qu'il faut pour vivre. Tout fonctionne en autosuffisance pour limiter le plus possible l'impact de la ville sur l'environnement. Produite notamment par des panneaux solaires et par des mini-éoliennes installées un peu partout sur tous les toits, l'énergie est donc 100% renouvelable. Bien sûr, ces villes ne régleront pas tous les problèmes, mais ces projets ont le mérite de proposer une solution durable et censée être abordable pour des milliers voire des millions de personnes dans les décennies à venir.