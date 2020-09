DEMAIN EN 3D - Avatar, tableau virtuel... : à quoi ressemblera le télétravail du futur ?

L'épidémie de coronavirus a bouleversé nos habitudes professionnelles. Actuellement, 15% des salariés français sont en télétravail, après avoir été jusqu'à 30% au plus fort de la crise. Et les entreprises n'en sont qu'au début de leurs recherches sur cette nouvelle pratique. Une chose est sûre : le télétravail de demain n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui.

Dans un futur proche, grâce à des casques de réalité augmentée que chacun enfilera depuis chez soi, il sera ainsi possible d’organiser de vraies réunions participatives à distance. Grâce au dispositif, les avatars en 3D de chaque salarié apparaîtront alors devant ceux des autres. Via des capteurs, les mouvements des visages ou des mains seront recréés en direct sur l'hologramme et seront donc visibles par tous.

Les télétravailleurs du futur pourront notamment faire apparaître et s'échanger des images, des vidéos, des graphiques. Chacun pourra les attraper virtuellement et les annoter pour un travail vraiment collaboratif. Le système fonctionne même avec des maquettes 3D pour faire évoluer les projets. Certaines entreprises testent déjà ces réunions virtuelles pour faire travailler ensemble des équipes éloignées sans les faire se déplacer, en économisant donc du temps, de l'argent et de la fatigue.