Demain en 3D : la mer servira bientôt à stocker le CO2

Toutes ces industries émettent des fumées. Alors, tout le principe va être d'isoler le CO2 contenu dans ces fumées. Ça représente en gros un cinquième de cette pollution. Un détergent va être utilisé pour venir se coller sur les particules de CO2 et qui va les isoler. Elles vont devenir plus lourdes et tout simplement, elles vont précipiter et venir s'isoler du reste des fumées. Ensuite, on va les concentrer, les presser et les réduire à moins de 25°C. À cette température, les particules vont devenir liquides et faciles à transporter. Des bateaux vont ensuite les emmener vers Bergen, où un pipeline va conduire ce gaz compressé vers les anciennes plateformes qui ont été utilisées en mer du Nord pour sortir le pétrole. Mais à l'inverse, on va remplir les cavités devenues vides en dessous de cette plateforme pour stocker ce CO2.