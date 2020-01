DEMAIN EN 3D - L'avion 100% autonome, c'est pour bientôt : y aura-t-il encore des pilotes dans le cockpit ?

Le mois dernier, Airbus a réussi à faire décoller un avion-test en mode 100% automatique. Certes, le pilote et le co-pilote se trouvaient comme d'habitude dans le cockpit. Mais ils n’étaient là que pour surveiller l’opération et intervenir en cas de besoin.

Alors, peut-on imaginer que bientôt, il n’y aura plus aucun pilote dans un avion ? On y vient petit à petit. Un bouton rouge "atterrissage automatique", qui a été développé par un industriel du secteur, pourrait en effet être installé dans la cabine. Il suffira alors à l’un des membres du personnel de bord d’appuyer dessus en cas d'alerte. Et à partir de là, l’appareil sera totalement pris en charge par le dispositif. Ce dernier contrôlera totalement la trajectoire de l’avion, sa vitesse, son environnement. Il surveillera également la météo, préviendra les autres appareils et cherchera l’aéroport le plus proche pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Evidemment, dans ce cas extrême, le message de détresse envoyé à la tour de contrôle sera, lui aussi, totalement automatisé. Au moment de l’atterrissage proprement dit, les radars de l’aéroport et ceux de l’appareil seront suffisants pour lui permettre de se poser, toujours sans intervention humaine.