DEMAIN EN 3D - Les flocons de neige bientôt utilisés comme source d'énergie ?

La neige recouvre encore 30% des terres durant la saison hivernale dans les hémisphères nord et sud. Pourquoi ne pas l'utiliser comme source d'énergie : lors d'averses de neige, les petits flocons, en tombant sur les reliefs, perdent des ions négatifs et se chargent positivement. Or, en arrivant sur un sol en silicone chargé d'ions négatifs, un courant électrique serait alors créé. A quoi cette "neige électrique" servira-t-elle ? La réponse dans la vidéo ci-dessus.