DEMAIN EN 3D - Les publicités ciblées à la télévision, c'est pour cette année

Comment votre télévision peut-elle savoir ce qui vous intéresse ? C’est en fait un algorithme qui, en se basant sur plusieurs critères, va essayer de vous proposer des choses censées correspondre à votre profil. Première critère : votre lieu d’habitation. Si vous résidez dans le 16e arrondissement de Paris ou un village du centre de la France, votre revenu, et donc votre pouvoir d’achat, n’est probablement pas le même. Connaître votre localisation permet également à l’intelligence artificielle de vous suggérer des produits liés à ce lieu. A Nice, vous verrez ainsi plutôt un spot pour un maillot de bain tandis qu’à la montagne, vous verrez probablement une paire de skis.

Deuxième critère : les programmes que vous regardez le plus souvent à la télévision. Si ce sont des dessins animés le matin, l’IA va conclure que le foyer est composé d’enfants, et proposera donc des publicités pour des jouets. Si l’émission la plus visionnée est consacrée au jardinage, l’IA estimera que vous vivez dans une maison avec jardin. Dans ce cas, vous verrez plutôt des publicités pour des râteaux.

Le système va entrer en vigueur dès cette année et devrait, dans un premier temps, concerner six millions de foyers. A terme, plus les critères seront précis, plus l’IA pourra affiner votre profil. Evidemment, le dispositif n'est pas une science exacte. Certains spots tomberont donc probablement à côté de la plaque. Question protection des données, pas de panique : ces spots personnalisés seront uniquement basés sur ce que vous regardez à la télévision et non sur les sites où vous allez sur Internet.