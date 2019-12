DEMAIN EN 3D - Lunettes, oreillettes... : ces gadgets qui vont aider les nuls en langues à voyager

Premier de ces gadgets : des lunettes équipées d'un micro et d'un logiciel de traduction. Exemple dans un restaurant : le serveur arrive et vous propose le menu dans sa langue. La traduction en français s'affichera alors instantanément sur les verres de vos lunettes. Une fois votre choix effectué, vous répondez au serveur, en français évidemment. Pas de problème : votre commande sera traduite dans sa langue sur ses propres lunettes. Le système fonctionne dans toutes les langues. Il n'a qu'une seule limite : il faudra bien sûr que tout le monde soit équipé de ces lunettes.

Autre gadget pour les nuls en langue : une oreillette reliée à une application de traduction via un smartphone. Exemple : vous êtes en train de visiter le Colisée à Rome mais vous n'avez pas trouvé de guide francophone. Vous intégrez donc un groupe italien. Pas de souci. Votre oreillette vous traduit instantanément, en reprenant sa voix, les explications du guide.

Vous avez une question à lui poser ? Pas de souci non plus. Votre question lui arrive, traduite dans la langue de Dante, dans les oreilles, avec votre propre voix là encore. Comment ? Tout simplement grâce à un logiciel, également relié à votre smartphone et à votre oreillette, et qui est capable de traduire la voix de n'importe qui dans n'importe quelle langue.