DEMAIN EN 3D - Robots dans les champs, grande tour de cultures... : voici à quoi ressemblera la ferme du futur

Une ferme urbaine et verticale. L’idée vient d’Asie et pourrait préfigurer la ferme du futur. A chaque étage, on y trouve une culture différente (salades, tomates…). Tous ces légumes poussent sans terre et sans soleil. Dans chaque pièce, la lumière est en effet artificielle et il est possible de la faire varier pour qu’elle corresponde parfaitement au légume cultivé. Même chose pour l’humidité et la température. Résultat : les laitues poussent en 15 jours au lieu de 30 et consomment 20 fois moins d’eau.

Sur la terre proprement dite, l’innovation sera aussi de mise. Un robot, télécommandé à distance par l’agriculteur avec une tablette, ira dans les champs. Et il pourra s’adapter : il se "rétrécira" dans les champs de salade pour arracher les mauvaises herbes. A l’inverse, dans les vignes, il se "grandira" pour effectuer la coupe aujourd’hui manuelle. Et grâce à ses caméras, ce robot sera capable de scanner chaque pied, chaque feuille, pour détecter des anomalies, comme des pucerons ou des maladies. L’agriculteur sera alors aussitôt prévenu. A terme, ce robot pourra lui-même pulvériser le traitement adapté.