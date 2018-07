VIDÉO - On a testé l’holoportation pour envoyer son hologramme visiter des appartements à notre place

L'agent vous montre le plan de l'appartement que, lui comme vous, pouvez annoter à l'aider de stylos. Vous vous parlez via les micros du casque et votre interlocuteur vous entend à la perfection malgré la distance. C'est parti pour la visite ! L'intérêt de cette visite entre hologrammes permet de se balader dans un environnement à l'échelle, déjà meublé. L’appartement londonien que nous avons visité présentait une structure en quinconce que l’on imagine difficile à aménager sur plan et qui s’avère finalement beaucoup plus simple. On regarde par la fenêtre pour avoir la vue. Tout a été modélisé en 3D, reproduit à l’identique pour le plus grand réalisme. Votre hologramme se balade ainsi de pièce en pièce ou tourne autour des meubles.





Un appartement du XVIIe arrondissement, à deux pas du parc Monceau, est également en vente chez BNP Paribas Real Estate. A la différence de l’habitation haut de gamme de Londres, celui-ci est vide. Lors de cette visite en holoportation, en plus de la balade, vous avez la possibilité d’y installer des meubles virtuellement en allant piocher dans une bibliothèque de mobiliers proposés lors de la visite. Cette table qui ressemble à la vôtre est-elle trop grande pour le salon ? Vous la sortez du catalogue et la posez où vous voulez pour vérifier. Une façon de se rendre encore mieux compte de l’espace que vous aurez à exploiter. D’autres entreprises partenaires pourraient également ajouter leurs banques d’images à l’avenir (Maisons du Monde, Ikea, etc.).