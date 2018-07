VIDÉO - Rolls Royce se lance dans la course au taxi volant, avec un premier engin pour 2020

EVTOL signifie "Electric Vertical Take Off and Landing", car ce nouveau taxi volant à la particularité de décoller et d'atterrir à la verticale. Ce sera notamment possible grâce à la technologie de ses ailes, pouvant pivoter à 90 degrés. L'engin sera propulsé par six rotors électriques, faisant fonctionner ses hélices rétractables. Les rotors électriques seront alimentés par une batterie, elle-même rechargée par des turbines à gaz (un type de moteur) fonctionnant ici au kérosène.





EVTOL sera donc un véhicule hybride, utilisant à la fois de l’électricité et de l’essence. Rolls-Royce développe en parallèle un engin volant entièrement électrique, mais il n’est pas aussi évolué que celui-ci. "Il y a un marché émergent des avions entièrement électriques mais, pour nous, un tel système ne peut pas vraiment répondre aujourd’hui au niveau d’exigence", explique Rob Watson, chargé de l’électrique à Rolls-Royce. En effet, l’intérêt de l’hybride se trouve dans des possibilités de déplacements plus grands, et plus longs. "Le 'tout-électrique' est le moyen de naviguer dans une ville (…) mais pour aller de Londres à Paris, on voudra un engin qui permette de parcourir cet intervalle. Et ce sont les systèmes de propulsion hybride qui occuperont ce marché", assure Rob Watson.