DEMAIN - Odeurs ressenties à distance, bons plans affichés sur le bras.. : à quoi va ressembler le touriste du futur ?

Imaginez : dans quelques années, vos amis sont en vacances au Maroc. Eh bien vous allez pouvoir vivre leur voyage par procuration. Comme maintenant, vous pourrez bien sûr les suivre en direct et en vidéo avec votre smartphone. Mais grâce à la technologie haptique, vous allez aussi pouvoir ressentir les mêmes émotions qu’eux grâce à deux bracelets connectés : un que vous portez, un qu'ils vont activer sur place. Quand l'un d'eux ramassera, par exemple, du sable dans le désert, vous ressentirez au même moment la sensation du sable chaud qui glisse entre vos doigts. Le système fonctionne également avec un gant spécial ou une combinaison à enfiler. Il pourrait faire son apparition d’ici 3 ou 4 ans.

Autre sensation que vous pourrez tester à distance : l’odeur. Là, vos amis auront commandé un poulet au citron. Et bien vous aussi, vous sentirez cette délicieuse odeur grâce à votre bracelet, voire tout simplement votre smartphone qui sera connecté à votre diffuseur de parfums. Pour le goût, cela prendra en revanche un peu plus de temps. Mais, à terme, une petite pastille connectée sur votre langue vous transmettra les arômes et les saveurs du plat.