Des cadeaux high-tech sans se ruiner

Avec la grève qui subsiste, le télétravail a été un choix très prisé par de nombreux salariés. Pour agrémenter le quotidien de ces derniers, High Move se présente comme la solution idéale pour être parfaitement à l'aise en travaillant sur son ordinateur portable. Il s'agit d'un support pliable qui peut soit stabiliser les appareils soit les rehausser si on travaille par exemple sur le canapé. Quand arrive le soir, le BTA0 est l'essence de la zénitude connectée. Ce produit trois en un est un diffuseur d'arôme avec des effets lumineux et une enceinte connectée. Et enfin, si vous partez en vacances et que vous avez peur de ne pas avoir vos chaînes préférées, ne vous passez pas du Fire TV Stick. En HDMI, ce dernier se connecte facilement au téléviseur.