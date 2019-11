Des caméras qui détectent si vous utilisez votre portable au volant ? Ce n'est plus de la science-fiction

Les dangers du smartphone au volant ne font plus débat. Selon la Sécurité routière, le portable serait à la source de 10% des accidents corporels, l'utiliser en conduisant multipliant notamment le risque d'accident par 23.

Si des expérimentations autour de ce type de dispositifs existent en Europe et aux États-Unis, c'est l'Australie qui vient de dégainer le premier réseau de verbalisation automatique au monde, dans la région de Sydney. Quarante-cinq caméras y surveillent désormais de grands axes routiers pour combattre le smartphone au volant, arme de distraction massive.

Ici, les règles sont un peu différentes que dans l'Hexagone : interagir avec son smartphone n'est pas entièrement interdit. On peut par exemple entrer une adresse de destination dans Maps ou Waze, choisir une musique ou répondre à un appel. Mais à une condition : le téléphone doit être fixé au tableau de bord et non pas tenu à la main. Un détail que le système de reconnaissance d'images semble savoir gérer sans souci, lui qui fonctionne 24h/24, de jour comme de nuit, avec des caméras verticales apercevant à la volée ce qui se passe derrière votre planche de bord.