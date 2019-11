Des objets connectés pour Noël

Ça y est, la course aux cadeaux de Noël a commencé. Heureusement, grâce à la technologie, les idées ne manquent pas. A cette occasion, Cédric Ingrand nous a déniché quelques objets connectés pour faire plaisir à nos proches. Parmi ses trouvailles, il y a la première brosse à dents dotée d'une intelligence artificielle. Celle-ci est connectée au smartphone pour voir le brossage des dents en temps réel. Vous pourrez également offrir l'aspirateur-balai connecté de Hoover doté de fonctions assez surprenantes. Enfin, fini les cadres photos et les tableaux classiques avec Meural ! Cette toile numérique connectée permettra d'égayer votre maison avec des œuvres animées ou de changer les photos affichées via votre téléphone.