Drone, GPS, caméras... : Val Thorens, la station de ski du futur

Plus globalement, pour assurer la sécurité, sur les pistes cette fois, Val Thorens possède 14 caméras. Elles comptent les skieurs et fluidifient le trafic en temps réel grâce à des panneaux situés au départ des descentes. La nuit, grâce à un logiciel, ce sont les dameuses qui récoltent des informations sur l’épaisseur de la couche de neige. Cela permet d’être plus précis dans la préparation des pistes. Toutes les données récoltées sont ensuite traitées au centre de contrôle. Et en cas d’accident, le pisteur qui arrive sur les lieux se géolocalise immédiatement grâce à un autre logiciel GPS. Quand plusieurs accidents ont lieu au même endroit, cela accélère la mise en place de mesures de protection ou le renforcement de la signalétique dans la zone accidentogène.

"Nous avons investi environ un million d’euros dans le digital depuis cinq ans pour baisser l’accidentologie sur le domaine skiable. C’est vraiment l’un de nos points forts", explique à TF1 Benjamin Blanc, directeur des pistes. 3.000 skieurs se blessent chaque année à Val Thorens. Le chiffre est stable, mais la station espère le faire baisser grâce à tous ces investissements.