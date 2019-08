VIDÉO - E-foil : ce surf électrique vous fait planer au-dessus de l'eau sans la moindre vague

Francky Zapata n'est pas le seul à se creuser les méninges afin de créer de nouveaux sports nautiques. Les passionnés de glisse peuvent désormais surfer... sans vent et sans vagues. L'e-Foil, un surf électrique, débarque sur les plages. Pouvant atteindre 35 km/h, et d'une autonomie d'1h30, cette planche à moteur permet à son utilisateur de voler au-dessus de l'eau, lui donnant des sensations de vitesse et de liberté. Si les premiers essais peuvent s'avérer acrobatiques, quelques plongeons et de l'équilibre suffisent pour dompter l'engin.





"Ça ressemble un peu au snow dans la poudreuse, témoigne devant les caméras du JT de 13 h de TF1, dans le reportage réalisé sur une plage corse en tête de cet article, l'un des chanceux qui a pu le tester. Une fois qu'on décolle, c'est vraiment magique". Le prix de la location est ici de 70 euros les 30 minutes, le même que celle d'un jet ski. Mais dans le cas de l'e-foil, seule la force d'un moteur électrique actionné par une télécommande que l'on tient dans la main propulse la planche. Un concept écologique et ingénieux mis au point par un Français, Cyril Coste.