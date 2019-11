E-sport : comment les nouveaux dieux du stade transforment le jeu vidéo

Dans le public, les supporters vibrent comme s’ils soutenaient leur club préféré de football ou de rugby au Stade de France. Ce week-end, ils étaient ainsi 1.500 à s’être déplacés à la Paris Games Week, qui accueillait la finale française de "League of Legends", un jeu de combat de territoire se déroulant dans un monde fantastique entre deux équipes. Et comme au football et au rugby, les commentateurs s’enflamment également derrière leur micro, la compétition étant retransmise à la télévision, en direct.

Pas de doute : l’e-sport a le vent en poupe. Le "sport-électronique" gagne chaque année 20% de spectateurs supplémentaires et participe ainsi à la transformation du monde du jeu vidéo. "Un jeu d’aventures, quand on l’a terminé, on le remet dans sa boite et c’est fini. Un jeu e-sport, il n’y a pas de fin puisque la compétition continue toujours. Et c’est ce que veulent faire les éditeurs, comme avec 'Fortnite'", explique à TF1 Bertrand Amar, directeur de la chaine TV ES1.