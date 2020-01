Échographie en 3D : voir son bébé en relief

LE WE 20H

L'un des moments les plus émouvants dans la vie d'un couple est de découvrir le visage de son enfant à l'échographie. Un miracle, jusqu'ici inaccessible pour les 1,5 millions de personnes malvoyantes. Mais une innovation française permet désormais de ressentir par le toucher ce que les autres parents peuvent voir à l'image. Cette pratique n'est pas encore reconnue comme un outil médical à part entière, elle s'inscrit pour l'instant dans un protocole de recherche.



