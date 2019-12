Ecole de "e-sport" : quand jeu vidéo rime avec sport de haut niveau

Si le jeu vidéo est souvent associé à l'inactivité, c'est pourtant en entraînement intensif que ces e-sportifs passent leurs journées. A Marseille, l'école de e-sport forme chaque année une dizaine de geeks de 20 à 28 ans et les prépare à des championnats mondiaux. Comme tous sportifs, ils doivent faire attention à leur hygiène de vie, notamment avec des repas équilibrés, des tests d'aptitude physique et cognitive, améliorant leur performance. De nombreux spécialistes veulent en faire une discipline olympique.



