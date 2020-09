Lutte contre l'obsolescence programmée : qui sont les bons et les mauvais élèves ?

Et si demain, tout le monde pouvait rafistoler son lave-linge sans avoir besoin d’aide ? Réparer plutôt que racheter devient un réflexe pour de plus en plus de consommateurs. Oui, mais voilà : à l’ère de la civilisation du "tout jetable", en dépit de leur bonne volonté, cela n’est pas toujours possible. "Les logiciels sont mis à jour régulièrement et mon ordinateur ne les supporte plus. Au bout d’un moment, quoi qu’il en soi, il faut racheter un nouvel appareil", constate, dans le reportage de TF1 ci-dessus, une cliente venue s’équiper dans un grand magasin d'électroménager et de high-tech. "J’ai dû jeter ma machine à café. Le fabricant m’a dit qu’elle n’était pas réparable", explique un autre. Souvent, le montant de la réparation décourage. Elle "coûte parfois les deux tiers du prix d’un appareil neuf. Ce serait idiot de faire réparer et de découvrir une nouvelle panne dans six mois ou un an", souligne un troisième.

Mais les choses semblent s'améliorer. Dans son dernier baromètre du SAV, l’enseigne Fnac-Darty constate que la durée de vie des appareils augmente globalement, et surtout qu’ils sont plus facilement réparables. "Il y a des fabricants qui commencent à réfléchir sur la manière de concevoir le produit différemment. Avant, par exemple, on avait beaucoup d’ordinateurs dont les batteries étaient soudées. Maintenant, de plus en plus ont des visses et on peut remplacer facilement la batterie", souligne Régis Koenig, responsable de la politique services Fnac Darty.