VIDÉO - Écrans flexibles, smartphones sans boutons ni connecteurs : en 2019, les Chinois réinventent le design mobile

Chez Meizu aussi, on a dégainé une vraie nouveauté cette semaine. Le constructeur chinois, l'un des challengers des leaders Xiaomi et Huawei, a, lui, misé sur un design original, du jamais vu jusque-là : dans son smartphone, pas l'ombre d'une ouverture, d'un connecteur, d'un haut-parleur, même pas une petite fente pour carte SIM, non. Le "Meizu Zero" sera le premier smartphone de l'histoire conçu comme un monobloc de céramique, sans aucune aspérité.





Pour ce faire, c'est l'écran qui, en vibrant, fera office de haut-parleur. S'il n'y a plus d'emplacement pour carte SIM, c'est parce qu'il privilégie l'eSIM, la SIM virtuelle progressivement adoptée par les opérateurs mobiles. Pour la recharge, plus de prise USB, il faudra passer par une station de charge sans fil. De quoi faire du "Zero" le plus zen des smartphones, avec son design très pur, ou peut-être le plus agaçant, pour qui arriverait en fin de batterie sans un chargeur sans fil à portée de main.