VIDÉO - Elle permet de voir jusqu’au sourire des passants : l'incroyable photo de Shanghai à 195 milliards de pixels

La résolution de la photo est tellement élevée qu’elle permet de zoomer extrêmement loin et d’aller chercher les plus petits détails. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela correspond à plus de 2.000 fois la résolution moyenne d’une photo que vous prendriez avec votre smartphone. Et encore, avec une bonne qualité !





Mais la photo n’est pas le fruit d’un seul appareil surpuissant – certains internautes ont d’abord cru qu'elle était le résultat d’un satellite chinois. Il s’agit en fait de l’assemblage de milliers d’images prises à la suite. Ce n’est pas une première pour Big Pixel. L’entreprise chinoise a déjà opéré de la sorte sur la Place Tiananmen, à Hong Kong, dans la cité de Lhassa au Tibet ou encore sur la plage de l’île de Phuket.