Elon Musk, le portrait d'un révolutionnaire

Hors-nomes à la personnalité déroutante. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le multimillionnaire lancé dans sa course à l'espace. Ingénieur et businessman, Elon Musk intrigue par son parcours et son esprit visionnaire. A 49 ans, le patron de Tesla et de SpaceX, qui a signé dimanche un succès historique en devenant la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace, n'en est pas à sa première réussite. Portrait d'un homme qui dérange autant qu'il fascine.