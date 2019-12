Enquête : la reconnaissance faciale nous dirige-t-elle vers la fin de l'anonymat ?

Apparue il y a 20 ans, la reconnaissance faciale faisait plutôt penser à de la science-fiction. Depuis, elle a largement envahi notre quotidien. Notre pays a une législation très stricte sur la surveillance et les libertés individuelles, mais la pression devient de plus en plus forte pour l'assouplir. Alors, devons-nous modifier nos lois pour l'usage de cette technologie ? Faut-il avoir peur de la reconnaissance faciale ?



