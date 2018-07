VIDÉO - EpiqE Tracking, rendez-vous au cœur de la course sans quitter votre canapé

L'appli a été lancée en janvier dernier à l'occasion du Grand Prix d'Amérique. Gratuite à télécharger, l'application EpiqE Tracking propose plusieurs façons de vivre la course :

- Vous suivez la course en direct sur votre smartphone ou tablette

- Vous enfilez un casque de réalité virtuelle dans lequel vous glissez votre smartphone pour regarder la course à 360°.





Il est alors possible de "tracker" son concurrent préféré en le sélectionnant et en pouvant suivre la course de son point de vue, comme aux commandes du sulky, avec la possibilité de regarder tout autour d’eux durant les 2.700 m de l’épreuve. Une nouvelle expérience immersive rendue possible par l’ajout d’une technologie de géolocalisation.





Chaque cheval en lice sera équipé d’un capteur avant le début de la course. Les spectateurs pourront ainsi suivre en temps réel l’évolution de leur position dans la course, sur l’écran de la TV ou de leur support mobile. Cette technologie est déjà appliquée dans des sports comme le cyclisme (Tour de France notamment) ou bien sur les épreuves de voile. D’autres données pourront venir enrichir la course. Par le prisme de l’application et la vision 3D proposée, les parieurs pourront également mieux comprendre les stratégies de course, comprendre les micro-évènements qui sacrent ou non un concurrent comme meilleur trotteur du monde. Vous pourrez suivre la course en live à 360° ou en replay, avec ou sans casque.