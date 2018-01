VIDÉO - Comment se débarrasser des débris spatiaux ? Les agences planchent sur le sujet

Depuis le début la conquête spatiale, il y a 60 ans, le nombre d'objets en orbite n'a cessé de croître. 2600 satellites actifs tournent actuellement au-dessus de notre tête. Mais ces satellites et leurs lanceurs ont laissé beaucoup de débris dans l'espace. On en compte au moins 100.000. Or ces débris pourraient rentrer en collision avec les satellites. Et il suffit d'un petit boulon d'un centimètre pour détruire un de ces derniers.





Alors que les satellites nous sont aujourd'hui indispensables (GPS, téléphonie...), les agences spatiales réfléchissent à un moyen de détruire ces débris. L'ESA pense envoyer un petit robot muni d'un bras pour les collecter. L'agence anglaise prévoit plutôt un système de filet qui les ramasserait comme un banc de poissons. La NASA, elle, imagine plutôt un appareil qui, tel un caméléon, serait équipé de languettes autocollantes. Une fois les débris récupérés, ces poubelles spatiales rentreraient dans l'atmosphère, se désintégrant ainsi que leur contenu.