VIDÉO - Etats-Unis : comment les robots ont investi la restauration

Aux Etats-Unis, les robots ne cessent de s'inviter dans la vie quotidienne. A San Francisco, on les retrouve même dans les restaurants, devant et derrière les fourneaux. Dans le CafeX, par exemple, le robot Francisco s'occupe de tout, du service aux relations clients. Vous passez commande sur l'application et la machine s'occupe de vous préparer votre café et de vous le servir à votre arrivée. Seuls deux humains sont employés pour organiser des dégustations et renseigner les clients sur l'origine du café.