EXCLUSIF – Campus luxurieux, siège social gigantesque, ambitions démesurées... : au cœur de l’empire Huawei

LE WE 20H

Fontaines, châteaux, statues… Nous ne sommes pas quelque part en Europe, mais à Dongguan, dans le sud de la Chine. Précisément sur le campus d’Huawei. Pour offrir un cadre luxurieux à ces 23.000 ingénieurs, souvent aussi bien payés que leurs homologues occidentaux, le géant des télécommunications aux ambitions démesurées a construit un endroit unique à l’architecture rappelant les grandes villes d’Europe et où deux tramways circulent pour amener les employés d’un endroit à l’autre.

Mais aujourd’hui, Huawei, dont le siège social est situé à une heure de route, à Shenzhen, est dans la ligne de mire de Donald Trump, qui le soupçonne d’être financé par le pouvoir chinois. Les entreprises américaines ne peuvent donc plus travailler avec lui, sous peine d’être sanctionnées par Washington. Résultat : les nouveaux portables d’Huawei ne possèdent plus, par exemple, les services Google.

Des accusations évidemment démenties par la direction. "Huawei n'a jamais collecté d'informations pour le compte du gouvernement chinois parce que c'est illégal. Nous sommes présents dans plus de 170 pays et nous devons nous soumettre aux lois de ces pays. En particulier aux Etats-Unis et en Europe, il est interdit de transférer des données en dehors des territoires nationaux. Si le gouvernement américain a des preuves de ses accusations, qu'il les fasse connaître", affirme à TF1 Catherine Chen, vice-président d’Huawei.