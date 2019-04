Facebook : vous pouvez (enfin) savoir pourquoi vous voyez une publication et pas une autre

Pour contrôler la visibilité des informations de chaque publication, cliquez sur les trois petits points en haut de celle-ci :





• Vous pouvez alors obtenir le contexte de l’affichage.

• Des raccourcis sont mis à disposition pour personnaliser et contrôler vos paramètres tels que "Voir en premier", "Se désabonner", "Préférences du fil d’actualité" et les "Raccourcis de confidentialité".





De manière plus générale, il est possible de moduler le fil d’actualités dans son intégralité en allant sur "Préférences du fil d’actualité" pour ne plus suivre des personnes et masquer ainsi leurs publications, se désabonner d’une page ou d’un groupe…