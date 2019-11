Fenêtre autonome, isolant plus fin... : à quoi ressembleront nos maisons de demain ?

Chaque année, quelque 180.000 Français font construire leur maison. Et comme tous les ans, le salon de la construction et du bâtiment, qui se tient à Paris jusqu'au 8 novembre , présente toute une flopée de produits innovants. De quoi se faire une idée de ce à quoi pourraient ressembler les habitats de demain.

Autre exemple : un matériau innovant permettra d’isoler votre maison, mais sans perdre en surface au sol. Il isole en effet autant qu’un panneau en polystyrène de six centimètres d’épaisseur, sauf qu’il est cinq fois plus fin. "Sur une surface d'environ 20 mètres carrés, nous arrivons à économiser entre 1 et 1,5 mètre carré. Et ce pour le même prix", affirme Franck Pied, responsable marketing chez Edilteco France.

De son côté, une fenêtre "intelligente" pourra s’ouvrir et se fermer de manière autonome. Elle vous permettra d’avoir la meilleure température à l’intérieur de votre maison. A la clé, des économies d’énergies ! Seul petit bémol, cette fenêtre high-tech coûte environ 30% plus cher qu’un modèle classique.