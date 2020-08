Fortnite : ils suivent des stages d'été pour être imbattable à la rentrée

Depuis sa sortie il y a bientôt trois ans, le jeu vidéo Fortnite a conquis un large public avec plus de 350 millions de joueurs à travers le monde., selon les chiffres dévoilés en mai par Epic Games, le développeur du jeu, soit 100 millions de plus qu'en 2019. Et le confinement n'y est pas pour rien puisque rien qu’en avril, la version Battle Royale, gratuite, qui a fait en grande partie le succès de Fortnite, a enregistré 3,2 milliards d’heures de jeu.

Pendant cinq matinées, neufs adolescents, venus de toute la France, reçoivent les conseils éclairés de ces professionnels. Allan est l'un de ces apprentis joueurs. Il écoute religieusement l'avis de son coach : "Tu fais d'autres tâches en même temps. Tu prends l'information autour de toi comme ça tu es efficace", dit-il. Ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. "Il voit beaucoup plus de choses que moi. Du coup, il m'informe et ça me fait progresser", explique le jeune homme, ravi, au JT de 13h.

Pour ne rien gâter, toutes ces sessions se déroulent dans les locaux de la meilleure équipe française : la team Vitality, le PSG du sport électronique. "On fait plein de rencontres et on joue sur du super matériel, c'est parfait", se félicite un participant. Autre avantage, ces stages ne sont pas que des entraînements à Fortnite, ils délivrent aussi la meilleure méthode pour une pratique responsable du jeu vidéo. Et cela commence par une bonne hygiène de vie.

Ainsi, chaque jour, après deux heures de jeu, les stagiaires posent la manette et sortent leur carnet de notes. L'heure est désormais à une ambiance plus studieuse pour un cours magistral. Au tableau, Florian, un coach de l'équipe leur explique les bienfaits d'une bonne alimentation. "Au niveau des légumes ce qu'on va principalement chercher, ce sont des fibres", lance-t-il.