Fortnite : ils suivent des stages d'été qui misent aussi sur l'alimentation et le sommeil

ADDICT - Si vous avez des enfants, ils vous ont forcément parlé de Fortnite. C'est LE jeu vidéo à la mode dans les cours de récréation. Et pour briller à la rentrée, des stages sont même organisés pendant les vacances pour améliorer leur niveau.

Depuis sa sortie il y a bientôt trois ans, le jeu vidéo Fortnite a conquis un large public avec plus de 350 millions de joueurs à travers le monde, selon les chiffres dévoilés en mai par Epic Games, le développeur du jeu, soit 100 millions de plus qu'en 2019. Et le confinement n'est pas étranger à cette prouesse, puisque rien qu’en avril, la version Battle Royale, gratuite, qui a fait en grande partie le succès de Fortnite, a enregistré 3,2 milliards d’heures de jeu. Une popularité telle que des stages ont été organisés cet été avec le lancement à Paris de la première Vitality Summer School pour que les férus de ce jeu vidéo puissent améliorer leur niveau avant la rentrée. Dédiée aux joueurs de Fortnite de 12 à 17 ans, elle permet à une centaine de participants, tout au long du mois d'août, de se glisser l'espace d'une semaine dans la peau d'un joueur ou d'une joueuse professionnels.

Une pratique responsable du jeu vidéo

Pendant cinq matinées, neufs adolescents, venus de toute la France, reçoivent les conseils éclairés de ces professionnels. Allan est l'un de ces apprentis joueurs. Il écoute religieusement l'avis de son coach : "Tu fais d'autres tâches en même temps. Tu prends l'information autour de toi comme ça tu es efficace", dit-il. Ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. "Il voit beaucoup plus de choses que moi. Du coup, il m'informe et ça me fait progresser", explique le jeune homme, ravi, au JT de 13h, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Pour ne rien gâter, toutes ces sessions se déroulent dans les locaux de la meilleure équipe française : la team Vitality, le PSG du sport électronique. "On fait plein de rencontres et on joue sur du super matériel, c'est parfait", se félicite un participant. Autre avantage, ces stages ne sont pas que des entraînements à Fortnite, ils délivrent aussi la meilleure méthode pour une pratique responsable du jeu vidéo. Et cela commence par une bonne hygiène de vie. Ainsi, chaque jour, après deux heures de jeu, les stagiaires posent la manette et sortent leur carnet de notes. L'heure est désormais à une ambiance plus studieuse pour un cours magistral. Au tableau, Florian, un coach de l'équipe leur explique les bienfaits d'une bonne alimentation. "Au niveau des légumes ce qu'on va principalement chercher, ce sont des fibres", lance-t-il.

Coût du stage : 250 euros la semaine

L'importance du sport et du sommeil sont également mis en avant. "Si vous avez appris des choses importantes, essayez de bien dormir, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux vous en souvenir après", poursuit Florian. Autre message qu'il adresse aux jeunes : ne jouez pas plus de deux heures d'affilée. Et les adolescents semblent avoir retenu la leçon. "Je vais apprendre à me coucher plus tôt et à dormir plus", envisage désormais l'un des participants. "Je ne pensais pas que l'hydratation c'était aussi important, et qu'il fallait boire autant d'eau", réalise un autre. Un père de famille semble lui-aussi satisfait. "Tous ces messages qu'on avait nous-mêmes du mal à faire passer, cette fois-ci ont été entendus. Maintenant mon fils fait beaucoup plus attention. Il nous a demandé, par exemple, d'abandonner les barres chocolatées au profit des amandes", raconte-t-il. Cet apprentissage a tout de même un coût : 250 euros la semaine. Mais face au succès rencontré, de nouveaux stages seront organisés aux prochaines vacances scolaires.

