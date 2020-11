François Lenglet : "Le virus est un cadeau du ciel pour les GAFA"

"Qui arrêtera Amazon, déjà favorisé pendant le premier confinement ?", interroge François Lenglet. "Le géant du commerce en ligne va encore profiter de la fermeture des commerces de livres, de jouets, de vêtements ces prochaines semaines en France et aussi dans toute l'Europe. Au troisième trimestre, Amazon a vu ses ventes mondiales progresser de 37% après un plus 40% les trois mois précédents. L'entreprise a embauché 400 000 personnes dans le monde en 2020 et triplé son bénéfice".



"Parce que le virus est une malédiction pour les magasins physiques, mais au contraire un cadeau du ciel pour Amazon et les autres monstres américains de l'Internet (les Google, Facebook et Apple). Depuis le printemps, l'usage des nouvelles technologies a progressé autant que dans les six années précédentes à cause de la crainte de la contamination", rappelle notre spécialiste économie.



"Face à cette puissance croissante, les gouvernements sont démunis. Voilà des années que les Européens tentent en vain de leur faire payer des impôts. À Paris, le ministère de l'Economie vient d'interdire à Amazon une grosse campagne de publicité jugée déloyale vis-à-vis des magasins classiques fermés par le confinement. Et le ministère de la Culture va lui demander de contribuer au financement du cinéma français".