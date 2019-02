VIDÉO - Galaxy S : face à l'iPhone, 10 ans de smartphone haut de gamme selon Samsung

Galaxy S6 et S6 Edge (2015)

Oublié le design mal inspiré du S5, le S6 opte pour le verre et le cadre aluminium beaucoup plus premium. La charge rapide fait son apparition et s’ajoute à la charge sans fil (induction). Il est désormais possible de récupérer 50% d’autonomie en 30 minutes et il faut 1h30 pour recharger l'appareil intégralement contre 4h sur le premier Galaxy S. Le Galaxy S6 Edge s’enorgueillit d’un écran pour la première fois Super AMOLED Quad HD et aux bords incurvés (5,1 pouces).